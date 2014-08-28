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Лента
Матч-центр
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Шота Григалашвили
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
28.08.2014
28 авг. 2014
чт
19:00
Омония
1 : 2
Динамо
28.08.2014
28 авг. 2014
чт
19:00
минуты: 90' - 90'
Омония
1
Динамо
2
минуты: 90' - 90'
21.08.2014
21 авг. 2014
чт
18:30
Динамо
2 : 2
Омония
21.08.2014
21 авг. 2014
чт
18:30
минуты: 76' - 90'
Динамо
2
Омония
2
минуты: 76' - 90'