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Зураб Ментешашвили
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
23:05
Хапоэль
0 : 0
Рубин
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
23:05
был в запасе
Хапоэль
0
Рубин
0
был в запасе
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
17:00
Рубин
3 : 0
Хапоэль
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
17:00
минуты: 1' - 46'
Рубин
3
Хапоэль
0
минуты: 1' - 46'