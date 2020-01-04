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Лента
Матч-центр
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Сэм Воукс
№9
Нападающий
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
21 окт. 1989 (30) лет
Рост
186
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
отбор че-2020
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
Брентфорд
1 : 0
Сток Сити
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
был в запасе
Брентфорд
1
Сток Сити
0
был в запасе