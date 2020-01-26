Дэвид Эдвардс
№16
Полузащитник
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Команда
Шрусбери Таун
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
3 февр. 1986 (34) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
Шрусбери Таун
2 : 2
Ливерпуль
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
был в запасе
Шрусбери Таун
2
Ливерпуль
2
был в запасе
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Шрусбери Таун
1 : 0
Бристоль Сити
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
был в запасе
Шрусбери Таун
1
Бристоль Сити
0
был в запасе
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Бристоль Сити
1 : 1
Шрусбери Таун
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
был в запасе
Бристоль Сити
1
Шрусбери Таун
1
был в запасе