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Уэйн Хеннесcи
№13
Вратарь
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
24 дек. 1987 (32) года
Рост
196
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
отбор че-2020
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Кристал Пэлас
-:-
Тоттенхэм
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
-
Тоттенхэм
-
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:15
Кристал Пэлас
0 : 2
Манчестер Юнайтед
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:15
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:15
Астон Вилла
2 : 0
Кристал Пэлас
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:15
был в запасе
Астон Вилла
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Челси
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:00
был в запасе
Кристал Пэлас
2
Челси
3
был в запасе
04.07.2020
04 июля 2020
сб
17:00
Лестер Сити
3 : 0
Кристал Пэлас
04.07.2020
04 июля 2020
сб
17:00
был в запасе
Лестер Сити
3
Кристал Пэлас
0
был в запасе
29.06.2020
29 июня 2020
пн
22:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Бернли
29.06.2020
29 июня 2020
пн
22:00
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Бернли
1
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:15
Ливерпуль
4 : 0
Кристал Пэлас
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:15
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
4
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
21:45
Борнмут
0 : 2
Кристал Пэлас
20.06.2020
20 июня 2020
сб
21:45
был в запасе
Борнмут
0
Кристал Пэлас
2
был в запасе
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Уотфорд
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Уотфорд
0
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:30
Брайтон & Хов
0 : 1
Кристал Пэлас
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:30
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Кристал Пэлас
1
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
15:30
Эвертон
3 : 1
Кристал Пэлас
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
15:30
был в запасе
Эвертон
3
Кристал Пэлас
1
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Саутгемптон
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
2
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 2
Кристал Пэлас
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Манчестер Сити
2
Кристал Пэлас
2
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Арсенал
1
был в запасе
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
20:30
Норвич Сити
1 : 1
Кристал Пэлас
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
20:30
был в запасе
Норвич Сити
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 1
Кристал Пэлас
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Вест Хэм
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
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