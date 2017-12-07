Виталий Родионов
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Арсенал
6 : 0
БАТЭ
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Арсенал
6
БАТЭ
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
БАТЭ
0 : 0
Црвена Звезда
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
БАТЭ
0
Црвена Звезда
0
минуты: 1' - 90'
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Кельн
5 : 2
БАТЭ
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Кельн
5
БАТЭ
2
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
БАТЭ
1 : 0
Кельн
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
был в запасе
БАТЭ
1
Кельн
0
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
БАТЭ
2 : 4
Арсенал
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 55'
БАТЭ
2
Арсенал
4
минуты: 1' - 55'