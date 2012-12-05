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Лента
Матч-центр
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Артем Концевой
№77
Нападающий
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
05.12.2012
05 дек. 2012
ср
22:45
Бавария
4 : 1
БАТЭ
05.12.2012
05 дек. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 58'
Бавария
4
БАТЭ
1
минуты: 1' - 58'
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
20:00
БАТЭ
0 : 2
Лилль
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
20:00
минуты: 46' - 90'
БАТЭ
0
Лилль
2
минуты: 46' - 90'
07.11.2012
07 нояб. 2012
ср
22:45
Валенсия
4 : 2
БАТЭ
07.11.2012
07 нояб. 2012
ср
22:45
минуты: 88' - 90'
Валенсия
4
БАТЭ
2
минуты: 88' - 90'
19.09.2012
19 сент. 2012
ср
21:45
Лилль
1 : 3
БАТЭ
19.09.2012
19 сент. 2012
ср
21:45
был в запасе
Лилль
1
БАТЭ
3
был в запасе