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Лента
Матч-центр
Моя команда
Сергей Веремко
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2010/2011
2009/2010
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Кельн
5 : 2
БАТЭ
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Кельн
5
БАТЭ
2
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
БАТЭ
2 : 4
Арсенал
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
был в запасе
БАТЭ
2
Арсенал
4
был в запасе