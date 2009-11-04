Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Горан Станковски
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Македония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2009
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
Чита
0 : 4
Сибирь
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 69'
Чита
0
Сибирь
4
минуты: 1' - 69'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
16:00
Сибирь
0 : 0
Волга
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
0
Волга
0
минуты: 1' - 46'
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
15:00
Сибирь
1 : 0
КАМАЗ
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
15:00
минуты: 70' - 90'
Сибирь
1
КАМАЗ
0
минуты: 70' - 90'
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
Анжи
2 : 1
Сибирь
73'
73'
73'
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
минуты: 42' - 90'
Анжи
2
Сибирь
1
минуты: 42' - 90'
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
15:00
Волгарь
0 : 2
Сибирь
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
15:00
минуты: 79' - 90'
Волгарь
0
Сибирь
2
минуты: 79' - 90'
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
15:00
Сибирь
4 : 0
Черноморец
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
15:00
минуты: 66' - 90'
Сибирь
4
Черноморец
0
минуты: 66' - 90'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
Витязь
0 : 2
Сибирь
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 56'
Витязь
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 56'
11.09.2009
11 сент. 2009
пт
16:00
Сибирь
1 : 0
Шинник
48'
48'
48'
11.09.2009
11 сент. 2009
пт
16:00
минуты: 1' - 68'
Сибирь
1
Шинник
0
минуты: 1' - 68'
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
16:00
Сибирь
6 : 0
Балтика
2', 23'
2', 23'
2', 23'
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
16:00
2', 23'
минуты: 1' - 70'
Сибирь
6
Балтика
0
минуты: 1' - 70'
09.07.2009
09 июля 2009
чт
15:00
Сибирь
3 : 0
Чита
09.07.2009
09 июля 2009
чт
15:00
минуты: 1' - 58'
Сибирь
3
Чита
0
минуты: 1' - 58'
24.06.2009
24 июня 2009
ср
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Сибирь
24.06.2009
24 июня 2009
ср
17:00
минуты: 1' - 81'
КАМАЗ
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 81'
16.06.2009
16 июня 2009
вт
15:00
Сибирь
2 : 1
Анжи
16.06.2009
16 июня 2009
вт
15:00
минуты: 80' - 90'
Сибирь
2
Анжи
1
минуты: 80' - 90'
13.06.2009
13 июня 2009
сб
15:00
Сибирь
4 : 0
Волгарь
13.06.2009
13 июня 2009
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
4
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
05.06.2009
05 июня 2009
пт
18:00
Краснодар
2 : 3
Сибирь
55'
55'
55'
05.06.2009
05 июня 2009
пт
18:00
55'
минуты: 1' - 83'
Краснодар
2
Сибирь
3
минуты: 1' - 83'
02.06.2009
02 июня 2009
вт
18:00
Черноморец
2 : 1
Сибирь
77'
77'
77'
02.06.2009
02 июня 2009
вт
18:00
77'
минуты: 46' - 90'
Черноморец
2
Сибирь
1
минуты: 46' - 90'
22.05.2009
22 мая 2009
пт
15:00
Сибирь
2 : 1
Витязь
22.05.2009
22 мая 2009
пт
15:00
минуты: 1' - 40'
Сибирь
2
Витязь
1
минуты: 1' - 40'
14.05.2009
14 мая 2009
чт
17:30
Шинник
3 : 1
Сибирь
14.05.2009
14 мая 2009
чт
17:30
минуты: 1' - 62'
Шинник
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 62'
11.05.2009
11 мая 2009
пн
17:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
45'
45'
45'
11.05.2009
11 мая 2009
пн
17:00
45'
минуты: 1' - 58'
Балтика
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 58'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
15:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
15:00
минуты: 74' - 90'
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 74' - 90'