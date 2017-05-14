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Дмитрий Пытлев
№23
Защитник
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2016/2017
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Нефтехимик
1 : 1
Тамбов
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Тамбов
1
был в запасе
10.05.2017
10 мая 2017
ср
16:00
Тюмень
2 : 0
Нефтехимик
10.05.2017
10 мая 2017
ср
16:00
минуты: 71' - 90'
Тюмень
2
Нефтехимик
0
минуты: 71' - 90'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
Шинник
2 : 1
Нефтехимик
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
Сокол
1 : 2
Нефтехимик
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
1
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
15:00
Нефтехимик
1 : 1
Луч
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
15:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Луч
1
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
18:00
Факел
3 : 2
Нефтехимик
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
18:00
был в запасе
Факел
3
Нефтехимик
2
был в запасе
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
Нефтехимик
0 : 1
Спартак-Нальчик
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
был в запасе
Нефтехимик
0
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
Нефтехимик
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
минуты: 38' - 90'
Мордовия
1
Нефтехимик
0
минуты: 38' - 90'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:00
Сибирь
2 : 1
Нефтехимик
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
14:00
Нефтехимик
0 : 0
Балтика
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
14:00
был в запасе
Нефтехимик
0
Балтика
0
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Нефтехимик
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
9:00
минуты: 1' - 35'
СКА-Хабаровск
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 35'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
Тамбов
0 : 0
Нефтехимик
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
минуты: 1' - 63'
Тамбов
0
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 63'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
Тосно
4 : 2
Нефтехимик
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
минуты: 1' - 64'
Тосно
4
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 64'
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
18:00
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
Нефтехимик
2 : 2
Сокол
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
был в запасе
Нефтехимик
2
Сокол
2
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
12:00
Луч
1 : 0
Нефтехимик
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Факел
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Факел
2
минуты: 1' - 90'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
19:00
Балтика
0 : 0
Нефтехимик
31.07.2016
31 июля 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 33'
Балтика
0
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 33'
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Химки
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:00
минуты: 77' - 90'
Нефтехимик
1
Химки
0
минуты: 77' - 90'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
16:00
Динамо
3 : 1
Нефтехимик
23.07.2016
23 июля 2016
сб
16:00
минуты: 70' - 90'
Динамо
3
Нефтехимик
1
минуты: 70' - 90'
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