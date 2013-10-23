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Мерсудин Ахметович
№90
Нападающий
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
14:00
Оренбург
3 : 0
Салют
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
14:00
минуты: 1' - 12'
Оренбург
3
Салют
0
минуты: 1' - 12'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
Салют
1 : 1
Енисей
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
минуты: 1' - 81'
Салют
1
Енисей
1
минуты: 1' - 81'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
Сибирь
1 : 0
Салют
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
минуты: 1' - 58'
Сибирь
1
Салют
0
минуты: 1' - 58'
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
17:00
Салют
1 : 1
Сочи
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 86'
Салют
1
Сочи
1
минуты: 1' - 86'
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
17:00
Мордовия
1 : 0
Салют
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
17:00
минуты: 1' - 80'
Мордовия
1
Салют
0
минуты: 1' - 80'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
Салют
3 : 0
Арсенал
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Салют
3
Арсенал
0
минуты: 46' - 90'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
18:00
Торпедо
2 : 1
Салют
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 73'
Торпедо
2
Салют
1
минуты: 1' - 73'
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
18:00
Салют
1 : 0
Ротор
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 67'
Салют
1
Ротор
0
минуты: 1' - 67'
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Салют
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
17:00
минуты: 1' - 82'
Спартак-Нальчик
1
Салют
0
минуты: 1' - 82'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
Салют
2 : 1
Балтика
29'
45'
29'
45'
29'
45'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
29'
минуты: 1' - 87'
Салют
2
Балтика
1
минуты: 1' - 87'
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
17:00
Нефтехимик
1 : 3
Салют
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
17:00
минуты: 1' - 77'
Нефтехимик
1
Салют
3
минуты: 1' - 77'
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
18:00
Салют
3 : 0
Ангушт
28'
30'
28'
30'
28'
30'
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
18:00
28'
минуты: 1' - 59'
Салют
3
Ангушт
0
минуты: 1' - 59'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
16:00
Уфа
1 : 0
Салют
28.07.2013
28 июля 2013
вс
16:00
минуты: 59' - 90'
Уфа
1
Салют
0
минуты: 59' - 90'
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
Салют
0 : 0
Химик
90'
90'
90'
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
минуты: 65' - 90'
Салют
0
Химик
0
минуты: 65' - 90'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
Шинник
0 : 0
Салют
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
был в запасе
Шинник
0
Салют
0
был в запасе
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Салют
1 : 1
Оренбург
84'
84'
84'
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
минуты: 55' - 90'
Салют
1
Оренбург
1
минуты: 55' - 90'