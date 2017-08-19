Карлос Самбрано
№25
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Перу
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 20:00
Рубин
6 : 0
Анжи
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 20:00
был в запасе
Рубин
6
Анжи
0
был в запасе
29.07.2017 29 июля 2017 сб 17:30
Рубин
2 : 1
Арсенал
29.07.2017 29 июля 2017 сб 17:30
был в запасе
Рубин
2
Арсенал
1
был в запасе
22.07.2017 22 июля 2017 сб 17:30
Зенит
2 : 1
Рубин
22.07.2017 22 июля 2017 сб 17:30
был в запасе
Зенит
2
Рубин
1
был в запасе
16.07.2017 16 июля 2017 вс 17:30
Рубин
1 : 2
Краснодар
16.07.2017 16 июля 2017 вс 17:30
был в запасе
Рубин
1
Краснодар
2
был в запасе