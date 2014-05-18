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Микеле Пациенца
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Лацио
1 : 0
Болонья
42'
42'
42'
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Катания
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
был в запасе
Болонья
1
Катания
2
был в запасе
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
Дженоа
0 : 0
Болонья
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
минуты: 72' - 90'
Дженоа
0
Болонья
0
минуты: 72' - 90'
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:00
Болонья
0 : 3
Фиорентина
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90'
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:30
Ювентус
1 : 0
Болонья
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:30
минуты: 1' - 89'
Ювентус
1
Болонья
0
минуты: 1' - 89'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:30
Болонья
1 : 1
Парма
78'
78'
78'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Парма
1
минуты: 1' - 90'
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
21:45
Интер
2 : 2
Болонья
35'
35'
35'
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
21:45
35'
минуты: 1' - 90'
Интер
2
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
29.03.2014
29 марта 2014
сб
20:00
Болонья
0 : 2
Аталанта
29.03.2014
29 марта 2014
сб
20:00
был в запасе
Болонья
0
Аталанта
2
был в запасе
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
Кьево
3 : 0
Болонья
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 57'
Кьево
3
Болонья
0
минуты: 1' - 57'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
Болонья
1 : 0
Кальяри
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
минуты: 71' - 90'
Болонья
1
Кальяри
0
минуты: 71' - 90'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
Ливорно
2 : 1
Болонья
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
минуты: 58' - 90'
Ливорно
2
Болонья
1
минуты: 58' - 90'
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
20:00
Болонья
0 : 2
Удинезе
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
Сампдория
1 : 1
Болонья
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
Болонья
2 : 2
Наполи
64'
64'
64'
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
22:45
Болонья
0 : 0
Лацио
61'
61'
61'
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
22:45
минуты: 1' - 80'
Болонья
0
Лацио
0
минуты: 1' - 80'
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
Катания
2 : 0
Болонья
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
был в запасе
Катания
2
Болонья
0
был в запасе
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
14:30
Болонья
1 : 0
Дженоа
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
14:30
был в запасе
Болонья
1
Дженоа
0
был в запасе
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
Фиорентина
3 : 0
Болонья
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
3
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
22:45
Болонья
0 : 2
Ювентус
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
22:45
был в запасе
Болонья
0
Ювентус
2
был в запасе
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:00
Парма
1 : 1
Болонья
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:00
минуты: 68' - 90'
Парма
1
Болонья
1
минуты: 68' - 90'
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