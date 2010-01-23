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Мосес Ламиди
№25
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
17:30
Герта
0 : 0
Боруссия
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
17:30
был в запасе
Герта
0
Боруссия
0
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Бохум
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 63'
Боруссия
1
Бохум
2
минуты: 1' - 63'
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
Байер
3 : 2
Боруссия
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
минуты: 79' - 90'
Байер
3
Боруссия
2
минуты: 79' - 90'
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
Боруссия
5 : 3
Ганновер-96
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
5
Ганновер-96
3
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 2
Боруссия
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Боруссия
2
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
Боруссия
0 : 0
Штутгарт
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
0
Штутгарт
0
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
16:30
Боруссия
0 : 0
Кельн
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
0
Кельн
0
был в запасе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
16:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
16:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
16:30
Фрайбург
3 : 0
Боруссия
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
16:30
минуты: 79' - 90'
Фрайбург
3
Боруссия
0
минуты: 79' - 90'
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
16:30
Боруссия
2 : 1
Герта
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
16:30
был в запасе
Боруссия
2
Герта
1
был в запасе
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
16:30
Бохум
3 : 3
Боруссия
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
16:30
был в запасе
Бохум
3
Боруссия
3
был в запасе