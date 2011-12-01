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Матч-центр
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Роберто Колаутти
№9
Нападающий
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Команда
АЕК
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
23:05
Маккаби
2 : 3
Бешикташ
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Маккаби
2
Бешикташ
3
минуты: 1' - 90'
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
21:00
Маккаби
1 : 2
Сток Сити
90'
90'
90'
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
21:00
90'
минуты: 60' - 90'
Маккаби
1
Сток Сити
2
минуты: 60' - 90'
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
Сток Сити
3 : 0
Маккаби
78'
78'
78'
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
минуты: 42' - 90'
Сток Сити
3
Маккаби
0
минуты: 42' - 90'
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
Маккаби
1 : 1
Динамо
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Маккаби
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
Бешикташ
5 : 1
Маккаби
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 59'
Бешикташ
5
Маккаби
1
минуты: 1' - 59'