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Матч-центр
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Кристиан Маджо
№11
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 февр. 1982 (38) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2008/2009
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
20:00
Интер
6 : 2
Беневенто
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
20:00
был в запасе
Интер
6
Беневенто
2
был в запасе
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
17:00
Беневенто
1 : 0
Циттаделла
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
17:00
был в запасе
Беневенто
1
Циттаделла
0
был в запасе