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Себастьян Шахтен
№4
Полузащитник
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Команда
Люцерн
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
2008/2009
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 1
Боруссия
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Ганновер-96
0
Боруссия
1
минуты: 90' - 90'
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
19:30
минуты: 84' - 90'
Боруссия
1
Боруссия
0
минуты: 84' - 90'
05.03.2011
05 марта 2011
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Хоффенхайм
05.03.2011
05 марта 2011
сб
17:30
минуты: 90' - 90'
Боруссия
2
Хоффенхайм
0
минуты: 90' - 90'
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
17:30
Санкт-Паули
3 : 1
Боруссия
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Санкт-Паули
3
Боруссия
1
был в запасе
17.12.2010
17 дек. 2010
пт
22:30
Боруссия
1 : 2
Гамбург
17.12.2010
17 дек. 2010
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Гамбург
2
минуты: 1' - 90'
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:30
Фрайбург
3 : 0
Боруссия
25'
25'
25'
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
3
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Ганновер-96
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Ганновер-96
2
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
20:30
Боруссия
4 : 1
Боруссия
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
20:30
был в запасе
Боруссия
4
Боруссия
1
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
17:30
Боруссия
2 : 3
Майнц
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Майнц
3
минуты: 1' - 90'
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
17:30
Кельн
0 : 4
Боруссия
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
17:30
минуты: 66' - 90'
Кельн
0
Боруссия
4
минуты: 66' - 90'
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
17:30
Боруссия
3 : 3
Бавария
43'
43'
43'
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 48'
Боруссия
3
Бавария
3
минуты: 1' - 48'
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:30
Кайзерслаутерн
3 : 0
Боруссия
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Кайзерслаутерн
3
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:30
Хоффенхайм
3 : 2
Боруссия
84'
84'
84'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
3
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
16:30
Боруссия
1 : 1
Вольфсбург
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:30
Шальке-04
2 : 2
Боруссия
72'
72'
72'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:30
минуты: 66' - 90'
Шальке-04
2
Боруссия
2
минуты: 66' - 90'
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
Боруссия
1 : 2
Санкт-Паули
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
был в запасе
Боруссия
1
Санкт-Паули
2
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
Штутгарт
7 : 0
Боруссия
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
был в запасе
Штутгарт
7
Боруссия
0
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
16:30
Боруссия
0 : 4
Айнтрахт
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
0
Айнтрахт
4
был в запасе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
16:30
Байер
3 : 6
Боруссия
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
16:30
минуты: 81' - 90'
Байер
3
Боруссия
6
минуты: 81' - 90'