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Жан-Себастьян Жорес
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
Боруссия
1 : 1
Байер
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
1
Байер
1
был в запасе
01.05.2010
01 мая 2010
сб
16:30
Ганновер-96
6 : 1
Боруссия
37'
37'
37'
01.05.2010
01 мая 2010
сб
16:30
минуты: 22' - 90'
Ганновер-96
6
Боруссия
1
минуты: 22' - 90'
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
16:30
Боруссия
1 : 1
Бавария
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
1
Бавария
1
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:30
Боруссия
1 : 0
Гамбург
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:30
был в запасе
Боруссия
1
Гамбург
0
был в запасе
19.03.2010
19 марта 2010
пт
22:30
Кельн
1 : 1
Боруссия
19.03.2010
19 марта 2010
пт
22:30
был в запасе
Кельн
1
Боруссия
1
был в запасе
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
Боруссия
0 : 4
Вольфсбург
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
0
Вольфсбург
4
был в запасе
06.03.2010
06 марта 2010
сб
20:30
Боруссия
3 : 0
Боруссия
06.03.2010
06 марта 2010
сб
20:30
был в запасе
Боруссия
3
Боруссия
0
был в запасе
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Фрайбург
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Фрайбург
1
был в запасе
19.02.2010
19 февр. 2010
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 2
Боруссия
19.02.2010
19 февр. 2010
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Боруссия
2
был в запасе
12.02.2010
12 февр. 2010
пт
22:30
Боруссия
2 : 1
Нюрнберг
12.02.2010
12 февр. 2010
пт
22:30
был в запасе
Боруссия
2
Нюрнберг
1
был в запасе
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
17:30
Майнц
1 : 0
Боруссия
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
17:30
был в запасе
Майнц
1
Боруссия
0
был в запасе
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
17:30
Боруссия
4 : 3
Вердер
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
4
Вердер
3
был в запасе
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
17:30
Герта
0 : 0
Боруссия
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
17:30
был в запасе
Герта
0
Боруссия
0
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Бохум
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Бохум
2
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
Байер
3 : 2
Боруссия
64'
64'
64'
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 86'
Байер
3
Боруссия
2
минуты: 1' - 86'
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
Боруссия
5 : 3
Ганновер-96
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Ганновер-96
3
минуты: 1' - 90'
04.12.2009
04 дек. 2009
пт
22:30
Бавария
2 : 1
Боруссия
04.12.2009
04 дек. 2009
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
20:30
Боруссия
1 : 0
Шальке-04
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 2
Боруссия
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
Боруссия
0 : 0
Штутгарт
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
0
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90'
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