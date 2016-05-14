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Роел Брауверс
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2016
14 мая 2016
сб
16:30
Дармштадт
0 : 2
Боруссия
14.05.2016
14 мая 2016
сб
16:30
минуты: 76' - 90'
Дармштадт
0
Боруссия
2
минуты: 76' - 90'
07.05.2016
07 мая 2016
сб
16:30
Боруссия
2 : 1
Байер
07.05.2016
07 мая 2016
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
2
Байер
1
был в запасе
18.03.2016
18 марта 2016
пт
22:30
Шальке-04
2 : 1
Боруссия
18.03.2016
18 марта 2016
пт
22:30
был в запасе
Шальке-04
2
Боруссия
1
был в запасе
12.03.2016
12 марта 2016
сб
17:30
Боруссия
3 : 0
Айнтрахт
12.03.2016
12 марта 2016
сб
17:30
минуты: 72' - 90'
Боруссия
3
Айнтрахт
0
минуты: 72' - 90'
05.03.2016
05 марта 2016
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
05.03.2016
05 марта 2016
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:30
Аугсбург
2 : 2
Боруссия
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:30
минуты: 86' - 90'
Аугсбург
2
Боруссия
2
минуты: 86' - 90'
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
17:30
минуты: 90' - 90'
Боруссия
1
Кельн
0
минуты: 90' - 90'
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
17:30
Гамбург
3 : 2
Боруссия
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
17:30
был в запасе
Гамбург
3
Боруссия
2
был в запасе
29.01.2016
29 янв. 2016
пт
22:30
Майнц
1 : 0
Боруссия
29.01.2016
29 янв. 2016
пт
22:30
был в запасе
Майнц
1
Боруссия
0
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
19:30
Боруссия
3 : 2
Дармштадт
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
19:30
минуты: 73' - 90'
Боруссия
3
Дармштадт
2
минуты: 73' - 90'
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:30
Байер
5 : 0
Боруссия
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:30
был в запасе
Байер
5
Боруссия
0
был в запасе
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Бавария
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Бавария
1
был в запасе
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
Хоффенхайм
3 : 3
Боруссия
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Боруссия
3
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:30
Боруссия
2 : 1
Ганновер-96
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
2
Ганновер-96
1
был в запасе
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
17:30
Боруссия
0 : 0
Ингольштадт
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
0
Ингольштадт
0
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:30
Боруссия
3 : 1
Шальке-04
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:30
был в запасе
Боруссия
3
Шальке-04
1
был в запасе
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:30
Айнтрахт
1 : 5
Боруссия
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Боруссия
5
был в запасе
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
16:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
2
Вольфсбург
0
был в запасе
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
Штутгарт
1 : 3
Боруссия
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
был в запасе
Штутгарт
1
Боруссия
3
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Боруссия
4 : 2
Аугсбург
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
был в запасе
Боруссия
4
Аугсбург
2
был в запасе
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