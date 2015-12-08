Кристофер Хаймерот
№33
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2015 08 дек. 2015 вт 22:45
Манчестер Сити
4 : 2
Боруссия
08.12.2015 08 дек. 2015 вт 22:45
был в запасе
Манчестер Сити
4
Боруссия
2
был в запасе
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 22:45
Боруссия
1 : 1
Ювентус
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 22:45
был в запасе
Боруссия
1
Ювентус
1
был в запасе
30.09.2015 30 сент. 2015 ср 21:45
Боруссия
1 : 2
Манчестер Сити
30.09.2015 30 сент. 2015 ср 21:45
был в запасе
Боруссия
1
Манчестер Сити
2
был в запасе