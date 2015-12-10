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Карлос Эдуардо
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
2012/2013
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Бордо
2 : 2
Рубин
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Рубин
2
минуты: 1' - 90'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
19:00
Рубин
2 : 0
Сьон
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
19:00
минуты: 1' - 70'
Рубин
2
Сьон
0
минуты: 1' - 70'
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
Рубин
0 : 1
Ливерпуль
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 46'
Рубин
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 46'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Ливерпуль
1 : 1
Рубин
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
минуты: 1' - 65'
Ливерпуль
1
Рубин
1
минуты: 1' - 65'
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
Рубин
0 : 0
Бордо
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Сьон
2 : 1
Рубин
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Сьон
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'