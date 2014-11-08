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Матч-центр
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Чинеду Обаси Огбуке
№7
Нападающий
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Команда
АИК
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:30
Фрайбург
2 : 0
Шальке-04
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:30
минуты: 57' - 90'
Фрайбург
2
Шальке-04
0
минуты: 57' - 90'
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:30
Шальке-04
1 : 0
Аугсбург
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:30
минуты: 4' - 90'
Шальке-04
1
Аугсбург
0
минуты: 4' - 90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
19:30
Байер
1 : 0
Шальке-04
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
19:30
минуты: 1' - 56'
Байер
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 56'
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
19:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
19:30
минуты: 85' - 90'
Шальке-04
2
Герта
0
минуты: 85' - 90'
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Шальке-04
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
16:30
минуты: 73' - 90'
Хоффенхайм
2
Шальке-04
1
минуты: 73' - 90'
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
Шальке-04
2 : 1
Боруссия
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
2
Боруссия
1
был в запасе
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:00
Вердер
0 : 3
Шальке-04
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:00
был в запасе
Вердер
0
Шальке-04
3
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
Шальке-04
2 : 2
Айнтрахт
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
минуты: 82' - 90'
Шальке-04
2
Айнтрахт
2
минуты: 82' - 90'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:30
Боруссия
4 : 1
Шальке-04
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:30
был в запасе
Боруссия
4
Шальке-04
1
был в запасе
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
19:30
Шальке-04
1 : 1
Бавария
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
19:30
был в запасе
Шальке-04
1
Бавария
1
был в запасе