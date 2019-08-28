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Луис Густаво
№19
Полузащитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 июля 1987 (33) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
Ницца
1 : 2
Марсель
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
был в запасе
Ницца
1
Марсель
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:30
Нант
0 : 0
Марсель
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
Марсель
0 : 2
Реймс
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
0
Реймс
2
минуты: 1' - 90'