Луис Густаво
№19
Полузащитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 июля 1987 (33) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 22:00
Ницца
1 : 2
Марсель
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 22:00
был в запасе
Ницца
1
Марсель
2
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 18:30
Нант
0 : 0
Марсель
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 18:30
Марсель
0 : 2
Реймс
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
0
Реймс
2
минуты: 1' - 90'