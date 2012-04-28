Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Андреас Ибертсбергер
№26
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
Хоффенхайм
2 : 3
Нюрнберг
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Нюрнберг
3
был в запасе
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Кайзерслаутерн
67'
67'
67'
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 71'
Хоффенхайм
1
Кайзерслаутерн
1
минуты: 1' - 71'
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:30
Шальке-04
3 : 1
Хоффенхайм
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
16:30
Хоффенхайм
1 : 0
Боруссия
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Боруссия
0
был в запасе
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
16:30
Штутгарт
2 : 0
Хоффенхайм
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
16:30
был в запасе
Штутгарт
2
Хоффенхайм
0
был в запасе
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 0
Бавария
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Бавария
0
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:30
Кельн
2 : 0
Хоффенхайм
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:30
был в запасе
Кельн
2
Хоффенхайм
0
был в запасе
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
16:30
Хоффенхайм
3 : 1
Вольфсбург
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Вольфсбург
1
был в запасе
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
16:30
Майнц
0 : 4
Хоффенхайм
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
16:30
был в запасе
Майнц
0
Хоффенхайм
4
был в запасе
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
Хоффенхайм
1 : 2
Вердер
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Вердер
2
был в запасе
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
16:30
Аугсбург
0 : 2
Хоффенхайм
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
Хоффенхайм
1 : 0
Боруссия
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Боруссия
0
был в запасе