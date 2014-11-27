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Пер Нильссон
№4
Защитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
ХИК
2 : 1
Копенгаген
90'
90'
90'
90'
90'
90'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
90'
минуты: 1' - 90'
ХИК
2
Копенгаген
1
минуты: 1' - 90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Копенгаген
2 : 0
ХИК
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 82'
Копенгаген
2
ХИК
0
минуты: 1' - 82'