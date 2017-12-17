Марвин Комппер
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Селтик
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 20:00
РБ Лейпциг
2 : 3
Герта
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 20:00
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Герта
3
был в запасе
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 17:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Майнц
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Майнц
2
был в запасе
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 17:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Ганновер-96
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Ганновер-96
1
был в запасе
19.09.2017 19 сент. 2017 вт 21:30
Аугсбург
1 : 0
РБ Лейпциг
19.09.2017 19 сент. 2017 вт 21:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
1
РБ Лейпциг
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Боруссия
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Боруссия
2
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 16:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Фрайбург
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
4
Фрайбург
1
был в запасе
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 19:30
Шальке-04
2 : 0
РБ Лейпциг
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
РБ Лейпциг
0
минуты: 1' - 90'