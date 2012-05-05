Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Даниель Хаас
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Унион
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
05.05.2012
05 мая 2012
сб
16:30
Герта
3 : 1
Хоффенхайм
05.05.2012
05 мая 2012
сб
16:30
был в запасе
Герта
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
Хоффенхайм
2 : 3
Нюрнберг
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Нюрнберг
3
был в запасе
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 1
Байер
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Байер
1
был в запасе
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
18:30
Фрайбург
0 : 0
Хоффенхайм
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
18:30
был в запасе
Фрайбург
0
Хоффенхайм
0
был в запасе
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
Хоффенхайм
4 : 0
Гамбург
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
был в запасе
Хоффенхайм
4
Гамбург
0
был в запасе
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:30
Кайзерслаутерн
1 : 2
Хоффенхайм
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:30
был в запасе
Кайзерслаутерн
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
18:30
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
18:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Шальке-04
1
был в запасе
24.03.2012
24 марта 2012
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Хоффенхайм
24.03.2012
24 марта 2012
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
16.03.2012
16 марта 2012
пт
22:30
Хоффенхайм
1 : 2
Штутгарт
16.03.2012
16 марта 2012
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Штутгарт
2
был в запасе
10.03.2012
10 марта 2012
сб
17:30
Бавария
7 : 1
Хоффенхайм
10.03.2012
10 марта 2012
сб
17:30
был в запасе
Бавария
7
Хоффенхайм
1
был в запасе
04.03.2012
04 марта 2012
вс
19:30
Хоффенхайм
1 : 1
Кельн
04.03.2012
04 марта 2012
вс
19:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Кельн
1
был в запасе
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 2
Хоффенхайм
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
17.02.2012
17 февр. 2012
пт
22:30
Хоффенхайм
1 : 1
Майнц
17.02.2012
17 февр. 2012
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Майнц
1
был в запасе
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Хоффенхайм
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
17:30
был в запасе
Вердер
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 2
Аугсбург
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Аугсбург
2
был в запасе
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Хоффенхайм
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
17:30
Хоффенхайм
0 : 0
Ганновер-96
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Ганновер-96
0
был в запасе
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Герта
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Герта
1
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
17:30
Нюрнберг
0 : 2
Хоффенхайм
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
17:30
был в запасе
Нюрнберг
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
02.12.2011
02 дек. 2011
пт
22:30
Байер
2 : 0
Хоффенхайм
02.12.2011
02 дек. 2011
пт
22:30
был в запасе
Байер
2
Хоффенхайм
0
был в запасе
Показать все игры