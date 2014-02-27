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Лента
Матч-центр
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Кристиан Поульсен
№29
Полузащитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
21:00
Зальцбург
3 : 1
Аякс
27'
27'
27'
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 63'
Зальцбург
3
Аякс
1
минуты: 1' - 63'
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
23:05
Аякс
0 : 3
Зальцбург
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
23:05
минуты: 58' - 90'
Аякс
0
Зальцбург
3
минуты: 58' - 90'