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Фелипе Мело
№30
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
14:30
Сассуоло
0 : 1
Интер
75'
75'
75'
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
0
Интер
1
минуты: 1' - 90'
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
22:45
Интер
2 : 0
Дженоа
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
22:45
минуты: 45' - 90'
Интер
2
Дженоа
0
минуты: 45' - 90'
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
Наполи
3 : 0
Интер
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
был в запасе
Наполи
3
Интер
0
был в запасе
28.11.2016
28 нояб. 2016
пн
23:00
Интер
4 : 2
Фиорентина
76'
76'
76'
28.11.2016
28 нояб. 2016
пн
23:00
минуты: 69' - 90'
Интер
4
Фиорентина
2
минуты: 69' - 90'
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
22:45
Милан
2 : 2
Интер
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
Милан
2
Интер
2
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
20:00
Интер
3 : 0
Кротоне
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
20:00
был в запасе
Интер
3
Кротоне
0
был в запасе
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
Рома
2 : 1
Интер
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
был в запасе
Рома
2
Интер
1
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
Интер
1 : 1
Болонья
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
был в запасе
Интер
1
Болонья
1
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Эмполи
0 : 2
Интер
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 85' - 90'
Эмполи
0
Интер
2
минуты: 85' - 90'
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:00
Интер
2 : 1
Ювентус
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:00
минуты: 75' - 90'
Интер
2
Ювентус
1
минуты: 75' - 90'
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
21:45
Пескара
1 : 2
Интер
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
21:45
был в запасе
Пескара
1
Интер
2
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
Интер
1 : 1
Палермо
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
был в запасе
Интер
1
Палермо
1
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Кьево
2 : 0
Интер
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Кьево
2
Интер
0
был в запасе