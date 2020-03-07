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Стеван Йоветич
№10
Нападающий
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Команда
Монако
Гражданство
Черногория
Дата рождения
2 нояб. 1989 (30) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
07.03.2020
07 марта 2020
сб
22:00
Ницца
2 : 1
Монако
86'
86'
86'
07.03.2020
07 марта 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Монако
1
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 1
Реймс
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 66' - 90'
Монако
1
Реймс
1
минуты: 66' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
Монако
1 : 0
Монпелье
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
1 : 2
Монако
83'
83'
83'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 88'
Амьен
1
Монако
2
минуты: 1' - 88'
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
21:00
Монако
1 : 0
Анжер
18'
18'
18'
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
21:00
18'
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
Ним
3 : 1
Монако
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 80' - 90'
Ним
3
Монако
1
минуты: 80' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
86'
81'
86'
81'
86'
81'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
86'
был в запасе
Монако
1
Страсбур
3
был в запасе
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
23:00
Монако
1 : 4
ПСЖ
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
23:00
был в запасе
Монако
1
ПСЖ
4
был в запасе