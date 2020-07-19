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Виктор Санчес
№4
Полузащитник
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 сент. 1987 (32) года
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Эспаньол
0 : 0
Сельта
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
минуты: 80' - 90'
Эспаньол
0
Сельта
0
минуты: 80' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Валенсия
1 : 0
Эспаньол
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
был в запасе
Валенсия
1
Эспаньол
0
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
15:00
Эспаньол
0 : 2
Эйбар
12.07.2020
12 июля 2020
вс
15:00
был в запасе
Эспаньол
0
Эйбар
2
был в запасе
08.07.2020
08 июля 2020
ср
23:00
Барселона
1 : 0
Эспаньол
08.07.2020
08 июля 2020
ср
23:00
был в запасе
Барселона
1
Эспаньол
0
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:00
Эспаньол
0 : 1
Леганес
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:00
был в запасе
Эспаньол
0
Леганес
1
был в запасе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
Реал Сосьедад
2 : 1
Эспаньол
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
минуты: 83' - 90'
Реал Сосьедад
2
Эспаньол
1
минуты: 83' - 90'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
23:00
Эспаньол
0 : 1
Реал
28.06.2020
28 июня 2020
вс
23:00
был в запасе
Эспаньол
0
Реал
1
был в запасе
25.06.2020
25 июня 2020
чт
23:00
Бетис
1 : 0
Эспаньол
25.06.2020
25 июня 2020
чт
23:00
был в запасе
Бетис
1
Эспаньол
0
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
15:00
Эспаньол
1 : 3
Леванте
20.06.2020
20 июня 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 79'
Эспаньол
1
Леванте
3
минуты: 1' - 79'
16.06.2020
16 июня 2020
вт
20:30
Хетафе
0 : 0
Эспаньол
16.06.2020
16 июня 2020
вт
20:30
минуты: 78' - 90'
Хетафе
0
Эспаньол
0
минуты: 78' - 90'
13.06.2020
13 июня 2020
сб
15:00
Эспаньол
2 : 0
Алавес
13.06.2020
13 июня 2020
сб
15:00
был в запасе
Эспаньол
2
Алавес
0
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
Осасуна
1 : 0
Эспаньол
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
18:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетико
90'
90'
90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
49'
49'
49'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:00
Эспаньол
1 : 0
Мальорка
80'
80'
80'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 72' - 90'
Эспаньол
1
Мальорка
0
минуты: 72' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
15:00
Гранада
2 : 1
Эспаньол
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Гранада
2
Эспаньол
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетик
17'
17'
17'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 61'
Эспаньол
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 61'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
18:00
Вильярреал
1 : 2
Эспаньол
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
18:00
был в запасе
Вильярреал
1
Эспаньол
2
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 4
Осасуна
27'
27'
27'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Осасуна
4
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
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