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Лента
Матч-центр
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Александр Глеб
№11
Полузащитник
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Команда
БАТЭ
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
1 мая 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
англия. премьер-лига
лига чемпионов
германия. кубок
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2012/2013
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
Арсенал
3 : 0
БАТЭ
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
был в запасе
Арсенал
3
БАТЭ
0
был в запасе
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
БАТЭ
1 : 0
Арсенал
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
БАТЭ
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'