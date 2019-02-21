Александр Глеб
№11
Полузащитник
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Команда
БАТЭ
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
1 мая 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
Арсенал
3 : 0
БАТЭ
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
был в запасе
Арсенал
3
БАТЭ
0
был в запасе
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
БАТЭ
1 : 0
Арсенал
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
БАТЭ
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'