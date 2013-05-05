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Хосе Баркеро
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
05.05.2013
05 мая 2013
вс
13:00
Мальорка
1 : 1
Леванте
05.05.2013
05 мая 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 28'
Мальорка
1
Леванте
1
минуты: 1' - 28'
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
Леванте
0 : 1
Сельта
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
21:00
Барселона
1 : 0
Леванте
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
Леванте
0 : 4
Депортиво
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 71'
Леванте
0
Депортиво
4
минуты: 1' - 71'
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
19:00
Реал
5 : 1
Леванте
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
19:00
минуты: 77' - 90'
Реал
5
Леванте
1
минуты: 77' - 90'
03.03.2013
03 марта 2013
вс
-:-
Валенсия
2 : 2
Леванте
89'
31'
89'
31'
89'
31'
03.03.2013
03 марта 2013
вс
-:-
89'
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
Леванте
0 : 2
Осасуна
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
минуты: 57' - 90'
Леванте
0
Осасуна
2
минуты: 57' - 90'
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
14:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леванте
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
14:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Леванте
1
был в запасе
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
22:00
Леванте
1 : 2
Малага
62'
62'
62'
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Малага
2
минуты: 1' - 90'
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
22:00
Эспаньол
3 : 2
Леванте
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
3
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
20:00
Леванте
2 : 1
Вальядолид
44'
44'
44'
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
20:00
44'
минуты: 1' - 77'
Леванте
2
Вальядолид
1
минуты: 1' - 77'
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
21:00
Атлетико
2 : 0
Леванте
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
21:00
минуты: 62' - 90'
Атлетико
2
Леванте
0
минуты: 62' - 90'
20.12.2012
20 дек. 2012
чт
22:00
Райо Вальекано
3 : 0
Леванте
84'
84'
84'
20.12.2012
20 дек. 2012
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:00
Сарагоса
0 : 1
Леванте
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:00
минуты: 1' - 87'
Сарагоса
0
Леванте
1
минуты: 1' - 87'
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
14:00
Леванте
4 : 0
Мальорка
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
4
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
21:00
Сельта
1 : 1
Леванте
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
22:59
Леванте
0 : 4
Барселона
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Барселона
4
минуты: 1' - 90'
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
14:00
Депортиво
0 : 2
Леванте
82'
49'
82'
49'
82'
49'
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
14:00
82'
минуты: 1' - 90'
Депортиво
0
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
23:30
Леванте
1 : 2
Реал
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
23:30
минуты: 1' - 86'
Леванте
1
Реал
2
минуты: 1' - 86'
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
23:30
Севилья
0 : 0
Леванте
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
23:30
минуты: 1' - 87'
Севилья
0
Леванте
0
минуты: 1' - 87'
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