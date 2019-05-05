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Матч-центр
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Сергей Корниленко
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
14 июня 1983 (37) лет
Рост
186
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
05.05.2019
05 мая 2019
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 1
Уфа
05.05.2019
05 мая 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 17'
Крылья Советов
1
Уфа
1
минуты: 1' - 17'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:30
Зенит
4 : 2
Крылья Советов
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:30
минуты: 63' - 90'
Зенит
4
Крылья Советов
2
минуты: 63' - 90'
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
18:30
Крылья Советов
0 : 1
Урал
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
18:30
минуты: 46' - 90'
Крылья Советов
0
Урал
1
минуты: 46' - 90'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:30
Динамо
1 : 0
Крылья Советов
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:30
минуты: 68' - 90'
Динамо
1
Крылья Советов
0
минуты: 68' - 90'
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
минуты: 44' - 90'
Крылья Советов
1
Рубин
0
минуты: 44' - 90'
29.03.2019
29 марта 2019
пт
18:30
Крылья Советов
0 : 1
Арсенал
27'
27'
27'
29.03.2019
29 марта 2019
пт
18:30
минуты: 1' - 73'
Крылья Советов
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 73'
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
55'
55'
55'
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 63'
Анжи
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 63'
09.03.2019
09 марта 2019
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
09.03.2019
09 марта 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 80'
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 80'
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
12:30
Крылья Советов
1 : 0
Ростов
26'
26'
26'
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
14:00
Спартак
3 : 1
Крылья Советов
49'
49'
49'
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
14:00
49'
минуты: 1' - 63'
Спартак
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 63'
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
16:30
Крылья Советов
1 : 2
Ахмат
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 72'
Крылья Советов
1
Ахмат
2
минуты: 1' - 72'
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
16:30
Уфа
1 : 2
Крылья Советов
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
16:30
минуты: 1' - 63'
Уфа
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 63'
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
18:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
59'
59'
59'
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
18:00
минуты: 1' - 81'
Крылья Советов
0
Зенит
1
минуты: 1' - 81'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
90'
90'
90'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
51'
51'
51'
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
14:00
51'
минуты: 1' - 81'
Крылья Советов
1
Динамо
0
минуты: 1' - 81'
01.10.2018
01 окт. 2018
пн
19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
01.10.2018
01 окт. 2018
пн
19:30
был в запасе
Рубин
2
Крылья Советов
1
был в запасе
24.09.2018
24 сент. 2018
пн
18:30
Крылья Советов
0 : 3
Краснодар
24.09.2018
24 сент. 2018
пн
18:30
минуты: 66' - 90'
Крылья Советов
0
Краснодар
3
минуты: 66' - 90'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:00
Арсенал
4 : 0
Крылья Советов
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:00
минуты: 46' - 90'
Арсенал
4
Крылья Советов
0
минуты: 46' - 90'
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Анжи
83'
83'
83'
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
14:00
83'
минуты: 70' - 90'
Крылья Советов
1
Анжи
0
минуты: 70' - 90'
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
17:30
Енисей
1 : 0
Крылья Советов
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
17:30
минуты: 84' - 90'
Енисей
1
Крылья Советов
0
минуты: 84' - 90'
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