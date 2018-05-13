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Хосе Мануэль Хурадо
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:15
Эспаньол
4 : 1
Малага
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:15
был в запасе
Эспаньол
4
Малага
1
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
17:15
Атлетико
0 : 2
Эспаньол
06.05.2018
06 мая 2018
вс
17:15
был в запасе
Атлетико
0
Эспаньол
2
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:00
Эспаньол
1 : 1
Лас-Пальмас
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:00
был в запасе
Эспаньол
1
Лас-Пальмас
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
13:00
Жирона
0 : 2
Эспаньол
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Жирона
0
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
Эспаньол
0 : 1
Эйбар
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
был в запасе
Эспаньол
0
Эйбар
1
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:30
Хетафе
1 : 0
Эспаньол
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
21:45
Валенсия
1 : 0
Эспаньол
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
13:00
Эспаньол
0 : 0
Алавес
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
0
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:00
Эспаньол
2 : 1
Реал Сосьедад
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:00
был в запасе
Эспаньол
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
04.03.2018
04 марта 2018
вс
14:00
Леванте
1 : 1
Эспаньол
04.03.2018
04 марта 2018
вс
14:00
был в запасе
Леванте
1
Эспаньол
1
был в запасе
27.02.2018
27 февр. 2018
вт
22:00
Эспаньол
1 : 0
Реал
27.02.2018
27 февр. 2018
вт
22:00
был в запасе
Эспаньол
1
Реал
0
был в запасе
23.02.2018
23 февр. 2018
пт
23:00
Депортиво
0 : 0
Эспаньол
23.02.2018
23 февр. 2018
пт
23:00
был в запасе
Депортиво
0
Эспаньол
0
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
20:30
Эспаньол
1 : 1
Вильярреал
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
20:30
был в запасе
Эспаньол
1
Вильярреал
1
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
20:30
Сельта
2 : 2
Эспаньол
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
18:15
Эспаньол
1 : 1
Барселона
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Барселона
1
минуты: 1' - 90'
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
14:00
Леганес
3 : 2
Эспаньол
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
14:00
был в запасе
Леганес
3
Эспаньол
2
был в запасе
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
20:30
Эспаньол
1 : 1
Атлетик
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:30
Лас-Пальмас
2 : 2
Эспаньол
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:30
был в запасе
Лас-Пальмас
2
Эспаньол
2
был в запасе
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
23:00
Эспаньол
0 : 1
Жирона
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
0
Жирона
1
минуты: 1' - 90'
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
20:30
Эйбар
3 : 1
Эспаньол
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
3
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
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