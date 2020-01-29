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Марио Суарес
№7
Полузащитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
24 февр. 1987 (33) года
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
англия. премьер-лига
англия. кубок
италия. серия а
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2008/2009
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
21:00
Райо Вальекано
0 : 2
Вильярреал
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
23:00
Райо Вальекано
1(4) : 1(2)
Бетис
108'
108'
108'
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
23:00
был в запасе
Райо Вальекано
1(4)
Бетис
1(2)
был в запасе