Маттиа Мустаккио
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
Фиорентина
1 : 0
Сампдория
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
минуты: 69' - 90'
Фиорентина
1
Сампдория
0
минуты: 69' - 90'
09.05.2009 09 мая 2009 сб 19:00
Сампдория
5 : 0
Реджо-ди-Калабрия
09.05.2009 09 мая 2009 сб 19:00
минуты: 60' - 90'
Сампдория
5
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 60' - 90'
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
Лечче
1 : 3
Сампдория
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
был в запасе
Лечче
1
Сампдория
3
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
Болонья
3 : 0
Сампдория
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
минуты: 83' - 90'
Болонья
3
Сампдория
0
минуты: 83' - 90'
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
Ювентус
1 : 1
Сампдория
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
был в запасе
Ювентус
1
Сампдория
1
был в запасе
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
Сампдория
2 : 2
Сиена
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
2
Сиена
2
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
Кьево
1 : 1
Сампдория
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
минуты: 43' - 82'
Кьево
1
Сампдория
1
минуты: 43' - 82'
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Сампдория
3 : 1
Лацио
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
минуты: 90' - 90'
Сампдория
3
Лацио
1
минуты: 90' - 90'