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Маттиа Мустаккио
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Фиорентина
1 : 0
Сампдория
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
минуты: 69' - 90'
Фиорентина
1
Сампдория
0
минуты: 69' - 90'
09.05.2009
09 мая 2009
сб
19:00
Сампдория
5 : 0
Реджо-ди-Калабрия
09.05.2009
09 мая 2009
сб
19:00
минуты: 60' - 90'
Сампдория
5
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 60' - 90'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Лечче
1 : 3
Сампдория
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
был в запасе
Лечче
1
Сампдория
3
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Болонья
3 : 0
Сампдория
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
минуты: 83' - 90'
Болонья
3
Сампдория
0
минуты: 83' - 90'
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
Ювентус
1 : 1
Сампдория
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
1
Сампдория
1
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
Сампдория
2 : 2
Сиена
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Сиена
2
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
Кьево
1 : 1
Сампдория
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
минуты: 43' - 82'
Кьево
1
Сампдория
1
минуты: 43' - 82'
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Сампдория
3 : 1
Лацио
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 90' - 90'
Сампдория
3
Лацио
1
минуты: 90' - 90'