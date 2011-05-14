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Танер Ялчин
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
Кельн
2 : 1
Шальке-04
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
был в запасе
Кельн
2
Шальке-04
1
был в запасе
07.05.2011
07 мая 2011
сб
16:30
Айнтрахт
0 : 2
Кельн
07.05.2011
07 мая 2011
сб
16:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Кельн
2
был в запасе
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
16:30
Кельн
2 : 0
Байер
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
16:30
был в запасе
Кельн
2
Байер
0
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
16:30
Вольфсбург
4 : 1
Кельн
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
16:30
был в запасе
Вольфсбург
4
Кельн
1
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
16:30
Кельн
1 : 3
Штутгарт
78'
78'
78'
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
16:30
минуты: 71' - 90'
Кельн
1
Штутгарт
3
минуты: 71' - 90'
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:30
минуты: 86' - 90'
Боруссия
5
Кельн
1
минуты: 86' - 90'
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:30
Кельн
1 : 0
Нюрнберг
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:30
был в запасе
Кельн
1
Нюрнберг
0
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Фрайбург
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
минуты: 68' - 90'
Кельн
1
Фрайбург
0
минуты: 68' - 90'
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:30
Кельн
4 : 2
Майнц
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:30
минуты: 84' - 90'
Кельн
4
Майнц
2
минуты: 84' - 90'
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
17:30
Кельн
3 : 2
Бавария
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
17:30
минуты: 90' - 90'
Кельн
3
Бавария
2
минуты: 90' - 90'
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
17:30
Санкт-Паули
3 : 0
Кельн
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
17:30
минуты: 78' - 90'
Санкт-Паули
3
Кельн
0
минуты: 78' - 90'
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:30
Кельн
3 : 0
Вердер
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:30
минуты: 88' - 90'
Кельн
3
Вердер
0
минуты: 88' - 90'
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
19:30
Кайзерслаутерн
1 : 1
Кельн
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
19:30
был в запасе
Кайзерслаутерн
1
Кельн
1
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Айнтрахт
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
был в запасе
Кельн
1
Айнтрахт
0
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:30
Кельн
1 : 1
Вольфсбург
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:30
был в запасе
Кельн
1
Вольфсбург
1
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:30
Штутгарт
0 : 1
Кельн
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:30
был в запасе
Штутгарт
0
Кельн
1
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
17:30
Кельн
0 : 4
Боруссия
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
17:30
минуты: 76' - 90'
Кельн
0
Боруссия
4
минуты: 76' - 90'
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
17:30
Нюрнберг
3 : 1
Кельн
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
17:30
минуты: 73' - 90'
Нюрнберг
3
Кельн
1
минуты: 73' - 90'
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:30
Кельн
3 : 2
Гамбург
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Кельн
3
Гамбург
2
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Кельн
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
16:30
минуты: 66' - 90'
Ганновер-96
2
Кельн
1
минуты: 66' - 90'
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