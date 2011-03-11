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Фабрис Эре
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.03.2011
11 марта 2011
пт
22:30
Кельн
4 : 0
Ганновер-96
11.03.2011
11 марта 2011
пт
22:30
был в запасе
Кельн
4
Ганновер-96
0
был в запасе
04.03.2011
04 марта 2011
пт
22:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
65'
65'
65'
04.03.2011
04 марта 2011
пт
22:30
минуты: 52' - 90'
Боруссия
1
Кельн
0
минуты: 52' - 90'
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
17:30
Кельн
3 : 2
Бавария
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
17:30
минуты: 89' - 90'
Кельн
3
Бавария
2
минуты: 89' - 90'
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
17:30
Санкт-Паули
3 : 0
Кельн
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Санкт-Паули
3
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:30
Кельн
3 : 0
Вердер
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
3
Вердер
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
Шальке-04
3 : 0
Кельн
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
3
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Айнтрахт
25'
25'
25'
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 46'
Кельн
1
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 46'
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:30
Байер
3 : 2
Кельн
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Байер
3
Кельн
2
минуты: 1' - 90'
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:30
Кельн
1 : 1
Вольфсбург
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:30
Штутгарт
0 : 1
Кельн
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Штутгарт
0
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
17:30
Кельн
0 : 4
Боруссия
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 65'
Кельн
0
Боруссия
4
минуты: 1' - 65'
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
17:30
Нюрнберг
3 : 1
Кельн
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Нюрнберг
3
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:30
Кельн
3 : 2
Гамбург
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 68'
Кельн
3
Гамбург
2
минуты: 1' - 68'
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Кельн
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
16:30
минуты: 67' - 90'
Ганновер-96
2
Кельн
1
минуты: 67' - 90'
15.10.2010
15 окт. 2010
пт
21:30
Кельн
1 : 2
Боруссия
15.10.2010
15 окт. 2010
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
16:30
Фрайбург
3 : 2
Кельн
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 51'
Фрайбург
3
Кельн
2
минуты: 1' - 51'
24.09.2010
24 сент. 2010
пт
21:30
Кельн
1 : 1
Хоффенхайм
24.09.2010
24 сент. 2010
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
Майнц
2 : 0
Кельн
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Майнц
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
Бавария
0 : 0
Кельн
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
0
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:30
Кельн
1 : 0
Санкт-Паули
84'
84'
84'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Санкт-Паули
0
минуты: 1' - 90'
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