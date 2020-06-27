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Томас Кесслер
№18
Вратарь
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Команда
Кельн
Гражданство
Германия
Дата рождения
20 янв. 1986 (34) года
Рост
197
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2010/2011
2009/2010
2008/2009
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Вердер
6 : 1
Кельн
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Вердер
6
Кельн
1
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Кельн
1 : 1
Айнтрахт
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Кельн
1
Айнтрахт
1
был в запасе
17.06.2020
17 июня 2020
ср
21:30
Байер
3 : 1
Кельн
17.06.2020
17 июня 2020
ср
21:30
был в запасе
Байер
3
Кельн
1
был в запасе
13.06.2020
13 июня 2020
сб
16:30
Кельн
1 : 2
Унион
13.06.2020
13 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Кельн
1
Унион
2
был в запасе
07.06.2020
07 июня 2020
вс
19:00
Аугсбург
1 : 1
Кельн
07.06.2020
07 июня 2020
вс
19:00
был в запасе
Аугсбург
1
Кельн
1
был в запасе
01.06.2020
01 июня 2020
пн
21:30
Кельн
2 : 4
РБ Лейпциг
01.06.2020
01 июня 2020
пн
21:30
был в запасе
Кельн
2
РБ Лейпциг
4
был в запасе
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Хоффенхайм
3 : 1
Кельн
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Кельн
1
был в запасе
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
Кельн
2 : 2
Фортуна
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
был в запасе
Кельн
2
Фортуна
2
был в запасе
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
Кельн
2 : 2
Майнц
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
был в запасе
Кельн
2
Майнц
2
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
4 : 0
Фрайбург
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:30
был в запасе
Кельн
4
Фрайбург
0
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
был в запасе
Боруссия
5
Кельн
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Кельн
3 : 1
Вольфсбург
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Кельн
3
Вольфсбург
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Кельн
1
Аугсбург
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Кельн
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
4
Кельн
1
был в запасе
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
22:30
Кельн
1 : 2
Хоффенхайм
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Кельн
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:30
Фортуна
2 : 0
Кельн
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:30
был в запасе
Фортуна
2
Кельн
0
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
Майнц
3 : 1
Кельн
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
был в запасе
Майнц
3
Кельн
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Кельн
3 : 0
Падерборн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Кельн
3
Падерборн
0
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Шальке-04
1
Кельн
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
4
Кельн
0
был в запасе
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