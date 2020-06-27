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Даниель Бросински
№18
Защитник
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Команда
Майнц
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 июля 1988 (32) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2010/2011
2009/2010
2008/2009
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Байер
1 : 0
Майнц
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Байер
1
Майнц
0
минуты: 46' - 90'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Майнц
3 : 1
Вердер
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
17.06.2020
17 июня 2020
ср
21:30
Боруссия
0 : 2
Майнц
17.06.2020
17 июня 2020
ср
21:30
минуты: 84' - 90'
Боруссия
0
Майнц
2
минуты: 84' - 90'
14.06.2020
14 июня 2020
вс
16:30
Майнц
0 : 1
Аугсбург
14.06.2020
14 июня 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
0
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
06.06.2020
06 июня 2020
сб
16:30
Айнтрахт
0 : 2
Майнц
06.06.2020
06 июня 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
0
Майнц
2
минуты: 1' - 90'
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Хоффенхайм
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Майнц
0
Хоффенхайм
1
минуты: 46' - 90'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Унион
1 : 1
Майнц
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
был в запасе
Унион
1
Майнц
1
был в запасе
24.05.2020
24 мая 2020
вс
16:30
Майнц
0 : 5
РБ Лейпциг
24.05.2020
24 мая 2020
вс
16:30
был в запасе
Майнц
0
РБ Лейпциг
5
был в запасе
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
Кельн
2 : 2
Майнц
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
был в запасе
Кельн
2
Майнц
2
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Майнц
2 : 0
Падерборн
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Майнц
2
Падерборн
0
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Вольфсбург
4 : 0
Майнц
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 62'
Вольфсбург
4
Майнц
0
минуты: 1' - 62'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Майнц
0 : 0
Шальке-04
53'
53'
53'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Майнц
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
17:30
Герта
1 : 3
Майнц
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Герта
1
Майнц
3
минуты: 1' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 3
Бавария
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
1
Бавария
3
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
80'
80'
80'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Майнц
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Фрайбург
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Майнц
1
Фрайбург
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 1
Байер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Майнц
0
Байер
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
20:30
Вердер
0 : 5
Майнц
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
20:30
был в запасе
Вердер
0
Майнц
5
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 4
Боруссия
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Майнц
0
Боруссия
4
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Майнц
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Майнц
1
был в запасе
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