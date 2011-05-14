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Юссеф Мохамад
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Ливан
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
Кельн
2 : 1
Шальке-04
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
07.05.2011
07 мая 2011
сб
16:30
Айнтрахт
0 : 2
Кельн
07.05.2011
07 мая 2011
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
0
Кельн
2
минуты: 1' - 90'
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
16:30
Кельн
2 : 0
Байер
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
Байер
0
минуты: 1' - 90'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
16:30
Вольфсбург
4 : 1
Кельн
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
4
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
16:30
Кельн
1 : 3
Штутгарт
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Штутгарт
3
минуты: 1' - 90'
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:30
Кельн
1 : 0
Нюрнберг
43'
43'
43'
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Нюрнберг
0
минуты: 1' - 90'
19.03.2011
19 марта 2011
сб
17:30
Гамбург
6 : 2
Кельн
19.03.2011
19 марта 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
6
Кельн
2
минуты: 1' - 90'
11.03.2011
11 марта 2011
пт
22:30
Кельн
4 : 0
Ганновер-96
11.03.2011
11 марта 2011
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
4
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90'
04.03.2011
04 марта 2011
пт
22:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
04.03.2011
04 марта 2011
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Фрайбург
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90'
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Кельн
69'
69'
69'
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
17:30
69'
минуты: 1' - 88'
Хоффенхайм
1
Кельн
1
минуты: 1' - 88'
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:30
Кельн
4 : 2
Майнц
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:30
минуты: 1' - 46'
Кельн
4
Майнц
2
минуты: 1' - 46'
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
17:30
Кельн
3 : 2
Бавария
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
3
Бавария
2
минуты: 1' - 90'
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
Шальке-04
3 : 0
Кельн
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
3
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Айнтрахт
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90'
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:30
Байер
3 : 2
Кельн
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Байер
3
Кельн
2
минуты: 1' - 90'
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:30
Кельн
1 : 1
Вольфсбург
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:30
Штутгарт
0 : 1
Кельн
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Штутгарт
0
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
17:30
Кельн
0 : 4
Боруссия
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
0
Боруссия
4
минуты: 1' - 90'
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