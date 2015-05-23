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Мишо Бречко
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Словения
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Кельн
2 : 2
Вольфсбург
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Кельн
2
Вольфсбург
2
минуты: 1' - 46'
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Майнц
2 : 0
Кельн
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 64'
Майнц
2
Кельн
0
минуты: 1' - 64'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:30
Кельн
2 : 0
Шальке-04
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
02.05.2015
02 мая 2015
сб
16:30
Аугсбург
0 : 0
Кельн
02.05.2015
02 мая 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 70'
Аугсбург
0
Кельн
0
минуты: 1' - 70'
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:30
Кельн
1 : 1
Байер
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 77'
Кельн
1
Байер
1
минуты: 1' - 77'
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
Герта
0 : 0
Кельн
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:30
Кельн
3 : 2
Хоффенхайм
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:30
минуты: 72' - 90'
Кельн
3
Хоффенхайм
2
минуты: 72' - 90'
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:30
Фрайбург
1 : 0
Кельн
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
1
Кельн
0
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Вердер
21.03.2015
21 марта 2015
сб
17:30
был в запасе
Кельн
1
Вердер
1
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
20:30
Боруссия
0 : 0
Кельн
14.03.2015
14 марта 2015
сб
20:30
минуты: 90' - 90'
Боруссия
0
Кельн
0
минуты: 90' - 90'
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:30
Кельн
4 : 2
Айнтрахт
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:30
был в запасе
Кельн
4
Айнтрахт
2
был в запасе
27.02.2015
27 февр. 2015
пт
22:30
Бавария
4 : 1
Кельн
27.02.2015
27 февр. 2015
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
4
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
20:30
Кельн
1 : 1
Ганновер-96
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
20:30
был в запасе
Кельн
1
Ганновер-96
1
был в запасе
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Кельн
0
был в запасе
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
17:30
Кельн
0 : 0
Падерборн
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Кельн
0
Падерборн
0
был в запасе
04.02.2015
04 февр. 2015
ср
22:00
Кельн
0 : 0
Штутгарт
04.02.2015
04 февр. 2015
ср
22:00
был в запасе
Кельн
0
Штутгарт
0
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
Гамбург
0 : 2
Кельн
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
был в запасе
Гамбург
0
Кельн
2
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:30
Вольфсбург
2 : 1
Кельн
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Кельн
1
был в запасе
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
1
Кельн
2
был в запасе
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
17:30
Кельн
1 : 2
Аугсбург
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Аугсбург
2
минуты: 1' - 90'
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