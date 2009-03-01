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Родригу Алвим
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Гамбург
1 : 3
Вольфсбург
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Гамбург
1
Вольфсбург
3
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 2
Вольфсбург
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Вольфсбург
2
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 0
Бохум
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Бохум
0
был в запасе
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Вольфсбург
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
17:30
был в запасе
Кельн
1
Вольфсбург
1
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Вольфсбург
2 : 1
Ганновер-96
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Вольфсбург
2
Ганновер-96
1
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
Вольфсбург
4 : 1
Штутгарт
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
4
Штутгарт
1
был в запасе