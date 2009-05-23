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Синан Калоглу
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
Кельн
1 : 1
Бохум
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Кельн
1
Бохум
1
был в запасе
09.05.2009
09 мая 2009
сб
16:30
Герта
2 : 0
Бохум
09.05.2009
09 мая 2009
сб
16:30
минуты: 86' - 90'
Герта
2
Бохум
0
минуты: 86' - 90'
01.05.2009
01 мая 2009
пт
21:30
Бохум
0 : 2
Ганновер-96
01.05.2009
01 мая 2009
пт
21:30
минуты: 87' - 90'
Бохум
0
Ганновер-96
2
минуты: 87' - 90'
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
16:30
Вердер
3 : 2
Бохум
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
16:30
был в запасе
Вердер
3
Бохум
2
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
Бохум
0 : 2
Боруссия
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
был в запасе
Бохум
0
Боруссия
2
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Бохум
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Бохум
3
был в запасе
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
16:30
Бохум
1 : 2
Штутгарт
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
16:30
минуты: 72' - 90'
Бохум
1
Штутгарт
2
минуты: 72' - 90'
20.03.2009
20 марта 2009
пт
22:30
Боруссия
0 : 1
Бохум
20.03.2009
20 марта 2009
пт
22:30
был в запасе
Боруссия
0
Бохум
1
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
Бохум
0 : 3
Бавария
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
был в запасе
Бохум
0
Бавария
3
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Байер
1 : 1
Бохум
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
минуты: 14' - 90'
Байер
1
Бохум
1
минуты: 14' - 90'
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
17:30
Бохум
3 : 2
Энерги
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Бохум
3
Энерги
2
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Арминия
1 : 1
Бохум
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Арминия
1
Бохум
1
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
Бохум
2 : 1
Шальке-04
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Бохум
2
Шальке-04
1
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 0
Бохум
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
17:30
минуты: 75' - 90'
Вольфсбург
2
Бохум
0
минуты: 75' - 90'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
Бохум
1 : 2
Кельн
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
минуты: 59' - 90'
Бохум
1
Кельн
2
минуты: 59' - 90'
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
Айнтрахт
4 : 0
Бохум
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
4
Бохум
0
был в запасе
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
19:00
Бохум
1 : 1
Гамбург
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
19:00
был в запасе
Бохум
1
Гамбург
1
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
Бохум
2 : 3
Герта
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
минуты: 1' - 45'
Бохум
2
Герта
3
минуты: 1' - 45'