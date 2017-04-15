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Георг Нидермайер
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Фрайбург
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
4
Фрайбург
0
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:30
Фрайбург
1 : 0
Майнц
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
1
Майнц
0
был в запасе
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:00
Вольфсбург
0 : 1
Фрайбург
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:00
минуты: 90' - 90'
Вольфсбург
0
Фрайбург
1
минуты: 90' - 90'
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
17:30
Боруссия
3 : 0
Фрайбург
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Фрайбург
0
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
17:30
Фрайбург
0 : 3
Вольфсбург
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Вольфсбург
3
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
Вердер
1 : 3
Фрайбург
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
был в запасе
Вердер
1
Фрайбург
3
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:30
Фрайбург
2 : 1
Аугсбург
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Фрайбург
2
Аугсбург
1
минуты: 90' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Фрайбург
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Фрайбург
1
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
16:30
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
16:30
минуты: 77' - 90'
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
минуты: 77' - 90'
23.09.2016
23 сент. 2016
пт
21:30
Боруссия
3 : 1
Фрайбург
23.09.2016
23 сент. 2016
пт
21:30
минуты: 54' - 90'
Боруссия
3
Фрайбург
1
минуты: 54' - 90'
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
21:00
Фрайбург
1 : 0
Гамбург
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
21:00
минуты: 62' - 90'
Фрайбург
1
Гамбург
0
минуты: 62' - 90'
16.09.2016
16 сент. 2016
пт
21:30
Кельн
3 : 0
Фрайбург
16.09.2016
16 сент. 2016
пт
21:30
минуты: 77' - 90'
Кельн
3
Фрайбург
0
минуты: 77' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
16:30
Фрайбург
3 : 1
Боруссия
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
3
Боруссия
1
был в запасе