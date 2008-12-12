Байрам Садриджай
№34
Нападающий
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Команда
Гражданство
Косово
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2008 12 дек. 2008 пт 22:30
Боруссия
2 : 1
Боруссия
12.12.2008 12 дек. 2008 пт 22:30
был в запасе
Боруссия
2
Боруссия
1
был в запасе
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 19:00
Боруссия
0 : 0
Вольфсбург
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 19:00
минуты: 77' - 90'
Боруссия
0
Вольфсбург
0
минуты: 77' - 90'