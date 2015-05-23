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Даниэль Халфар
№28
Полузащитник
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Команда
Кайзерслаутерн
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
2008/2009
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Кельн
2 : 2
Вольфсбург
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Кельн
2
Вольфсбург
2
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Майнц
2 : 0
Кельн
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
минуты: 75' - 90'
Майнц
2
Кельн
0
минуты: 75' - 90'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:30
Кельн
2 : 0
Шальке-04
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:30
был в запасе
Кельн
2
Шальке-04
0
был в запасе
02.05.2015
02 мая 2015
сб
16:30
Аугсбург
0 : 0
Кельн
02.05.2015
02 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
0
Кельн
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:30
Кельн
3 : 2
Хоффенхайм
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:30
был в запасе
Кельн
3
Хоффенхайм
2
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:30
Фрайбург
1 : 0
Кельн
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:30
минуты: 64' - 90'
Фрайбург
1
Кельн
0
минуты: 64' - 90'
21.03.2015
21 марта 2015
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Вердер
21.03.2015
21 марта 2015
сб
17:30
минуты: 73' - 90'
Кельн
1
Вердер
1
минуты: 73' - 90'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
20:30
Боруссия
0 : 0
Кельн
14.03.2015
14 марта 2015
сб
20:30
был в запасе
Боруссия
0
Кельн
0
был в запасе
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:30
Кельн
4 : 2
Айнтрахт
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:30
был в запасе
Кельн
4
Айнтрахт
2
был в запасе
27.02.2015
27 февр. 2015
пт
22:30
Бавария
4 : 1
Кельн
73'
73'
73'
27.02.2015
27 февр. 2015
пт
22:30
минуты: 72' - 90'
Бавария
4
Кельн
1
минуты: 72' - 90'
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
20:30
Кельн
1 : 1
Ганновер-96
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
20:30
минуты: 61' - 90'
Кельн
1
Ганновер-96
1
минуты: 61' - 90'
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
17:30
Кельн
0 : 0
Падерборн
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
0
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
04.02.2015
04 февр. 2015
ср
22:00
Кельн
0 : 0
Штутгарт
04.02.2015
04 февр. 2015
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Кельн
0
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90'
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
Гамбург
0 : 2
Кельн
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
0
Кельн
2
минуты: 1' - 90'
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:30
Вольфсбург
2 : 1
Кельн
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
2
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
Кельн
0 : 0
Майнц
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
минуты: 61' - 90'
Кельн
0
Майнц
0
минуты: 61' - 90'
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
1
Кельн
2
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
20:30
Кельн
1 : 2
Герта
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
20:30
минуты: 73' - 90'
Кельн
1
Герта
2
минуты: 73' - 90'
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:30
Хоффенхайм
3 : 4
Кельн
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Кельн
4
был в запасе
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