Мэтт Дьюк
№12
Вратарь
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Команда
Нортгемптон Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Халл Сити
0 : 0
Ливерпуль
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Халл Сити
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'
03.05.2010 03 мая 2010 пн 15:30
Уиган Атлетик
2 : 2
Халл Сити
03.05.2010 03 мая 2010 пн 15:30
минуты: 1' - 90'
Уиган Атлетик
2
Халл Сити
2
минуты: 1' - 90'
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
Халл Сити
0 : 1
Сандерленд
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Халл Сити
0
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90'
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 21:45
Халл Сити
0 : 2
Астон Вилла
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Халл Сити
0
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90'
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
Бирмингем Сити
0 : 0
Халл Сити
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Бирмингем Сити
0
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90'
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:00
Халл Сити
1 : 4
Бернли
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:00
был в запасе
Халл Сити
1
Бернли
4
был в запасе
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
Сток Сити
2 : 0
Халл Сити
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
был в запасе
Сток Сити
2
Халл Сити
0
был в запасе
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
Халл Сити
2 : 0
Фулхэм
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
был в запасе
Халл Сити
2
Фулхэм
0
был в запасе
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
Портсмут
3 : 2
Халл Сити
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
был в запасе
Портсмут
3
Халл Сити
2
был в запасе
13.03.2010 13 марта 2010 сб 20:30
Халл Сити
1 : 2
Арсенал
13.03.2010 13 марта 2010 сб 20:30
был в запасе
Халл Сити
1
Арсенал
2
был в запасе
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
Эвертон
5 : 1
Халл Сити
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
был в запасе
Эвертон
5
Халл Сити
1
был в запасе
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Халл Сити
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 18:00
был в запасе
Вест Хэм
3
Халл Сити
0
был в запасе
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 23:00
Блэкберн
1 : 0
Халл Сити
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 23:00
был в запасе
Блэкберн
1
Халл Сити
0
был в запасе
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
Халл Сити
2 : 1
Манчестер Сити
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
был в запасе
Халл Сити
2
Манчестер Сити
1
был в запасе
02.02.2010 02 февр. 2010 вт 22:45
Халл Сити
1 : 1
Челси
02.02.2010 02 февр. 2010 вт 22:45
был в запасе
Халл Сити
1
Челси
1
был в запасе
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 18:00
Халл Сити
2 : 2
Вулверхэмптон
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 18:00
был в запасе
Халл Сити
2
Вулверхэмптон
2
был в запасе
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Халл Сити
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 18:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
4
Халл Сити
0
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
Тоттенхэм
0 : 0
Халл Сити
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
был в запасе
Тоттенхэм
0
Халл Сити
0
был в запасе
29.12.2009 29 дек. 2009 вт 23:00
Болтон
2 : 2
Халл Сити
29.12.2009 29 дек. 2009 вт 23:00
был в запасе
Болтон
2
Халл Сити
2
был в запасе
27.12.2009 27 дек. 2009 вс 19:00
Халл Сити
1 : 3
Манчестер Юнайтед
27.12.2009 27 дек. 2009 вс 19:00
был в запасе
Халл Сити
1
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
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