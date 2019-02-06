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Матч-центр
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Боаз Майхилл
№13
Вратарь
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
9 нояб. 1982 (37) лет
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2008/2009
06.02.2019
06 февр. 2019
ср
23:05
Вест Бромвич
1 : 3
Брайтон & Хов
06.02.2019
06 февр. 2019
ср
23:05
был в запасе
Вест Бромвич
1
Брайтон & Хов
3
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Вест Бромвич
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Вест Бромвич
0
был в запасе